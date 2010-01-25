Гул из-под земли. Митрополит Кирилл назвал землетрясение на Гаити божьей карой

Митрополит Кирилл назвал землетрясение на Гаити божьей карой.

Не размеры социальной катастрофы так назвал он, а - вот само сейсмологическое воздействие… Стало быть, озирая карту мира, Всевышний набрел глазом на Гаити, огорчился, присмотрелся, огорчился еще сильнее – и, решив как-то выразить свое отношение к этому политическому беспределу, сдвинул под Гаити пару-тройку тектонических плит.

Получив на выходе двести тысяч трупов, Господь счел вопрос исчерпанным, и тут в дело вступил патриарх Кирилл из Русской Православной Церкви (медиума ближе у Господа не нашлось). И Кирилл все для непонятливых растолковал.

Надо заметить, что вышеозначенный патриарх, носящий на запястье тикающую цацку из белого золота за тридцать тысяч евро, уже давно взял на себя функцию божьего медиума и хорошо освоил этот нравоучительный репертуар.

Надо заметить также, что обличенный Кириллом, погрязший в стяжательстве западный мир вторую неделю собирает миллиарды долларов для помощи несчастному Гаити. В отличие от России, которая все, что могла, отдала Уго Чавесу и острову Науру за признание оттяпанной у грузин Абхазии и свободных денег в настоящий момент не имеет.

Надо заметить также, что в плане социальной справедливости и гражданского самосознания Россия продолжает уверенное движение в сторону того самого Гаити, и пока РПЦ кадила администрации, у нас тут завелись и тонтон-макуты, и национальный лидер, все больше напоминающий папу Дока Дювалье.

Короче. Если предположить, что Господь наблюдает сейчас за политической картой мира, выбирая место для очередного сеанса назидания, то я бы порекомендовал патриарху реже бывать на родине - и чаще прислушиваться к звукам из-под земли…

Виктор Шендерович, радио "Свобода"