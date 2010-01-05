При столкновении двух автомобилей погиб пешеход

Пешеход погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель «Таврии», осуществляя обгон в запрещенном месте, не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мицубиси», после чого отлетел и ударил пешехода. Тот погиб на месте аварии.

Водитель и двое пассажиров «Таврии» получили травмы. Люди доставлены в больницу.