Мэр Киева распорядился чинить дороги только по ночам

В Киеве все ремонтно-строительные работы на проезжих частях мостовых переходов через Днепр, магистральных дорогах, улицах и дорожно-транспортных сооружениях будут выполняться в рабочие дни с 24.00 до 06.30, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

Соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В это же время столичные дороги будут убирать, добавили в КГГА.

Также все ремонтно-строительные работы с прокладкой инженерных сетей и частичным ограничением или полным закрытием движения транспорта будут осуществляться на основании соответствующего распоряжения КГГА.

По мнению киевской власти, такие меры позволят уменьшить транспортную напряженность на автомагистралях и дорожно-транспортных сооружениях города, улучшить транспортную и экологическую ситуацию на городских автодорогах.