Витренко порвала Конституцию в суде

Высший административный суд Украины не удовлетворил апелляционную жалобу лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи ВИТРЕНКО на отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации ее кандидатом на пост Президента.

Как сообщает пресс-служба ПСПУ, 20 ноября коллегия судей ВАСУ рассмотрела апелляционную жалобу Н.ВИТРЕНКО и ПСПУ на решение ЦИК и Киевского апелляционного административного суда, отказавших «прогрессивным» социалистам в праве принимать участие в президентских выборах, а Н.ВИТРЕНКО баллотироваться на выборах Президента Украины 2010 году.

После чего Н.ВИТРЕНКО и ее представители в суде «порвали в клочья брошюры Конституции Украины, демонстрируя этим возмущения позицией ЦИК и Киевского апелляционного административного суда».