Протывсих обещает повысить стипендии студентам

Кандидат на пост Президента Украины Василий ПРОТЫВСИХ заключил соглашение с Всеукраинским молодежным движением «Против всех».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПРОТЫВСИХ, молодежь обещает поддержать В.ПРОТЫВСИХ на выборах Президента, но при условии введения 30-процентной квоты для молодых специалистов во всех органах государственной власти, возвращения 10-летнего обучения в средней школе по привычной 5-балльной системе, отмене несовершенной системы внешнего тестирования после окончания средней школы и возобновления поступления в высшие учебные заведения исключительно на основании сданных вступительных экзаменов.

Кроме того, молодежь просит кандидата в Президенты увеличить размер стипендии в случае роста стоимости обучения. В случае невыполнения взятых на себя обязательств В.ПРОТЫВСИХ немедленно оставит пост Президента, сообщили в пресс-службе кандидата.

Молодежь, которая пригласила кандидата на свой всеукраинский съезд, оригинально оформила вход в клуб – попасть в него можно было только через зад огромной свиньи. По мнению молодежи, это именно то место, в котором сейчас находятся все студенты Украины и из которого они хотят выйти с помощью В.ПРОТЫВСИХ.

Кроме того, лидеры молодежного движения, которые съехались из разных регионов Украины, пожаловались В.ПРОТЫВСИХ, до чего довела студенчество нынешняя власть - молодые специалисты не могут трудоустроиться, уничтожена нормальная система образования в школе, растет плата за обучение в вузах, тогда как стипендии остаются на прежнем уровне, говорится в сообщении.

«Мы перестали ходить на выборы. Потому что каждый раз, когда мы приходим, нам обещают, что будет все хорошо, что мы будем хорошо жить, но потом, буквально через месяц, все обещания забываются, все идет по накатанной дорожке», - отметили студенты.

Молодежь объявила о готовности верно служить украинскому народу и поддерживать на выборах В.ПРОТЫВСИХ.

«Если подпишет и не будет соблюдать потом выполнения этих условий и обязанностей, мы сможем потом его забрать из этого кресла», - заявили студенты.

«Мы вместе с вами преодолеем то позорное, что творится в нашей стране, мы всех от Ю до Я отправим подальше, пусть уходят на отдых - и к власти должны прийти новые люди. Если я не выполню требования молодежи, я добровольно в течение недели оставлю эту должность!», - заверил В.ПРОТЫВСИХ.

Справка УНИАН. 6 ноября ЦИК зарегистрировал гражданина Василия ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до смены паспорта 2 октября 2009 года носил фамилию ГУМЕНЮК. Он является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.