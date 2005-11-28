Клинтон считает, что Ющенко не нуждается в его советах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и экс-президент США Билл КЛИНТОН в Киеве обсудили техническую помощь фонда Клинтона Украине в борьбе со СПИдом, двусторонние отношения Украины и США и вопросы государственного управления.Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Б.КЛИНТОН на общей с В.ЮЩЕНКО пресс-конференции.Б.КЛИНТОН отметил, что он действительно очень много делает для того, чтобы установить добрые отношения с Украиной, что действующий президент США Джордж БУШ продолжает их наполнять, как и новое руководство Украины.Относительно подписанного Меморандума между фондом и украинским правительством о предоставлении технической помощи Украины в борьбе с ВИЧ/СПИД, Б.КЛИНТОН отметил, что прежде всего речь идет о предоставлении высококвалифицированной помощи в сфере обучения медицинского персонала, а также об обеспечении больных дешевыми лекарствами, предоставлении им возможности проводить тесты на оборудовании, которое не будет таким дорогим, которым является на сегодня.Б.КЛИНТОН подчеркнул, что эта программа также предусматривает помощь не только больным взрослым, но что важно, и детям.Также он отметил, что ему было бы чрезвычайно приятно, если бы в рамках работы его фонда можно было бы улучшить систему государственного управления в Украине.Бывший американский президент прибавил, что как большой друг Украины, наблюдает на ней на протяжении последнего года и, говоря о своем “взгляде со стороны", отметил, что видит более жизнеспособную демократию, свободу слова, что пресса становится более агрессивной и свободной, что присутствует свобода политических собраний и дискуссий, и что все это является признаками развития демократии.В то же время Б.КЛИНТОН отметил, что ради того, чтобы построить страну с современной экономикой и политической системой, обеспечить достойное будущее для ее населения, для этого нужно время и большое терпение.“Я лично очень люблю посещать Украину и как гражданин мира считаю, что от того, как сложится будущее Украины, будет зависеть и будущее мира", -сказал он. Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, обсуждали ли они внутреннюю политическую ситуацию в Украине, Б.КЛИНТОН сказал, что нет. Он отметил, что не является экспертом по внутренней политике Украины и не может давать Президенту В.ЮЩЕНКО никаких советов по этому поводу. “Он и не нуждается ни в каких советах", - отметил Б.КЛИНТОН, комментируя ответ В.ЮЩЕНКО на вопрос о необходимости объединения демократических сил для победы на выборах 2006 года.Единственной внутренней темой, которую они обсудили, сообщил Б.КЛИНТОН, был вопрос улучшения образования для служащих государственного управления, а также тему налаживания взаимодействия между государственным и частным секторами.На вопрос об инвестиционном климате в Украине Б.КЛИНТОН ответил: "Я думаю, что Украине удалось за последние месяцы значительно улучшить инвестиционный климат".В частности, по его словам, успешная продажа "Криворожстали" широко обсуждалась в деловых кругах Америки и стала очень важной новостью для всех инвесторов, в частности американских. "Дух открытости, который сейчас господствует в Украине, поощрит иностранных, и в частности, американских инвесторов", -сказал Б.КЛИНТОН.Также он отметил, что с В.ЮЩЕНКО они обсудили вопрос более эффективного использования энергетических ресурсов.В свою очередь Президент Украины сообщил, что вопрос двусторонних отношений с Б.КЛИНТОНОМ они обсудили в контексте их наполнения энергетическими проектами, проектами здравоохранения, государственного управления, и тому подобное.В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодняшнее подписание Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Инициативой Фонда Клинтона по вопросам ВИЧ/СПИД от 15 сентября 2004 года дало возможность Украине стать приоритетным государством в проектах фонда Клинтона, и что теперь снижение затрат лечения больных на ВИЧ/СПИД, которое в настоящее время на одного человека составляет 2,5- 5 тысяч долларов, снизится в 7-8 раз. "Я верю в перспективу этого проекта, верю в его огромную эффективность", - отметил украинский президент.