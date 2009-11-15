Рухнула шоссейная эстакада на востоке Китая

11:39, 15 ноября 2009
Разное
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Погиб один рабочий

Один человек погиб, семь получили ранения при обрушении строящейся шоссейной эстакады в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Как сообщает Синьхуа , обрушение дороги, высотой 30-40 м, произошло в субботу. Погиб рабочий, оказавшийся под завалами арматуры. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы еще семь рабочих.

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