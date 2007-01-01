Что главное для немца (опрос)

Мечта о собственном доме является для немцев главной. Второе место в списке заветных желаний занимает кругосветное путешествие. 17% опрошенных признались, что, если бы получили миллион, просто потратили бы его на покупки, не мелочась. В опросе, проведенном по заказу гослотереи, участвовали 1 тыс. человек.

В возрастной группе от 20 до 29 лет более половины мечтают о собственном доме. Среди 30-39-летних миллион на отдельное жилье потратили бы 43%. Пятая часть немцев старше сорока отправилась бы за покупками, ни в чем себе не отказывая. Стремление к роскоши оказалось представленным в более зрелой аудитории: каждый четвертый немец, перешагнувший пятидесятилетний рубеж, выбрал бы кругосветное путешествие.

Более существенные различия наблюдаются при сравнении желаний мужчин и женщин: миллион на шоппинг - выбор 23% женщин и 11% мужчин. Последние потратили бы деньги скорее на шикарную машину, что одобрило бы лишь 2% женщин. Покупка дорогих предметов интерьера, ценных украшений не самое популярное вложение капитала для немцев. В среднем, по всем возрастным группам таким образом распорядилось бы деньгами 2%, передает Deutsche Welle.

"Призрачный миллион" можно было потратить и на реализацию нематериальных желаний. Здесь на первом месте оказалось здоровье (52%), любовь и семейное счастье - вторые по актуальности. Профессионального успеха и стабильной работы пожелали 9% опрошенных.

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