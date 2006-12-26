Как бороться с новогодним похмельем: рецепт от министра здравоохранения
Поляченко пьет водку и текилу
Министр здравоохранения Юрий Поляченко рекомендует бороться с похмельем после празднования Нового года чаем с лимоном.
Об этом он сказал журналистам.
«Если очень тяжело с утра, то нужно пить много чая с лимоном», – сказал Поляченко.
Кроме того, министр добавил, что также рекомендует бороться с похмельем традиционным способом – рассолом.
«Народный способ – рассол, нового я ничего не придумаю», – сказал он.
Однако министр подчеркнул, что лучше пить меньше алкогольных напитков и отдавать предпочтение качественным.
Поляченко рассказал, что по праздникам предпочитает пить водку и текилу.
Он также сообщил, что будет встречать Новый год вместе со своей семьей.
«Я буду встречать Новый год как и все, буду в Киеве. Никакой изюминки не будет: снега нет – изюминки нет», – добавил он.
Поляченко - кандидат медицинских наук, ортопед-травматолог.
Обком со ссылкой на Украинские новости