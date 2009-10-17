Во Львовской области трагически погиб студент из Киева

Вчера на территории водопада «Каменка» Сколеского района Львовской области трагически погиб 21-летний студент Национального авиационного института.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 16 октября, около 12.15, к спасателям поступило сообщение, что на территории водопада «Каменка» Сколеского района со скальных пород упал человек.

По прибытии подразделений МЧС на место происшествия было установлено, что при подъеме на водопад без специального альпинистского снаряжения 21-летний студент, житель Белоцерковского района Киевской области (студент Национального авиационного института) упал с высоты в реку Каменка и от полученных травм скончался на месте.

Оперативной группой с использованием защитных костюмов и носилок тело погибшего было поднято из реки.