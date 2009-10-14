На Киевэнерго напали осы

Столичные спасатели МЧС ликвидировали осиные гнезда в здании «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, 13 октября в 15:27 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об обнаруженном осином рое в административном здании «Киевэнерго» на площади Франко, 5 (Печерский район). Звонили по телефону охранники заведения, сообщившие, что осы уже покусали главного бухгалтера, существовала угроза и для других сотрудников.

По указанному адресу сразу направили спасателей спецподразделения МЧС столицы. На месте выяснилось, что гнезда опасных насекомых находятся в двух местах: на самом чердаке и с его внешней стороны во внутреннем дворе четырехэтажного здания.

Для проведения операции по ликвидации осиных гнезд понадобилось около двух часов. Спасатели в спецкостюмах защиты аэрозольным генератором со специальными раствором обработали сначала осиное гнездо, находившееся на чердаке, а второе гнездо ликвидировали таким же способом альпинисты-спасатели.

Во время проведения спасательной операции никто не пострадал.