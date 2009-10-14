В Крыму упал со скалы и разбился житель Белой Церкви

30-летний житель Белой Церкви Киевской области разбился насмерть, упав с восемнадцатиметровой скалы в урочище Атлеш на западе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии в Черноморском районе полуострова поступила к спасателям вечером 13 октября.

На место происшествия выезжала группа бойцов МЧС.

«В связи с наступлением темноты и неблагоприятными погодными условиями - юго-западный ветер 10-15 м/с, волнение моря 6-7 баллов - работы по подъему тела, запланированы на сегодня», - отметили спасатели.