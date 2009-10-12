Ющенко на месте расстрела жертв сталинских репрессий (фоторепортаж)

11 октября Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в церемонии возложения цветов к центральной могиле жертвам сталинского террора на территории Мемориального комплекса ”Демьянов Лаз” и поминальной панихиде в церкви Пресвятой Троицы.

В конце июня в 1941 г. во время отступления войск Красной армии урочище Демьянов Лаз стало местом массового уничтожения узников тюрем НКВД.

В послевоенные годы сам факт расстрела и место захоронения тщательно скрывались. В сентябре-октябре в 1989 г. в Демьяновом Лазе проводились раскопки захоронений жертв коммунистического террора. В том же году благодаря инициативе общественности города была проведена эксгумация жертв коммунистического режима и их перезахоронение. На месте расстрела был образован Мемориальный комплекс ”Демьянов Лаз”.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН