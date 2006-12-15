В Житомире во время лобового столкновения двух троллейбусов травмированы 10 человек

В г. Житомире по ул. Киевской произошло лобовое столкновение двух троллейбусов и грузово-пассажирского микроавтобуса "Мерседес" (без пассажиров). Вследствие дорожно-транспортного происшествия с травмами средней степени тяжести госпитализированы 10 человек (водитель троллейбуса и 9 пассажиров) в травматологическое отделение городской больницы г. Житомира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина ДТП - нарушение водителем маршрутного такси правил дорожного движения и исчезновения с места происшествия.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Все за сутки на территории страны зарегистрированы 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 145 - травмированы.