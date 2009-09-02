На аэродроме под Харьковом разбился парашютист

В Харьковской области разбился парашютист.

Как сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, трагедия произошла в воскресенье, 30 августа, вблизи Харькова, на аэродроме в с. Коротичи, во время прыжков с парашютом членов аэроклуба.

По данным облуправления, парашютист умер сразу после падения, на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.

Представитель аэродрома отметил, что 39-летний погибший имел сертификат парашютиста категории Б (всего 4 категории – А, Б, В, Г), был достаточно опытным спортсменом и до этого осуществил 130 прыжков. По словам собеседника агентства, к трагедии привела ошибка парашютиста – он пытался осуществить маневр (разворот) на малой высоте, что не допускается правилами.

«В этой ситуации парашют резко теряет высоту, и это, как правило, приводит к трагическим последствиям», - сказал специалист. Он добавил, что это типичная ошибка, которую допускают спортсмены, - в этом году подобные случаи были в Чугуеве и Луганске, а также много в России.

По словам представителя аэродрома, трагический прыжок в Коротичах зафиксирован любительской видеокамерой, и съемка подтверждает предварительные заключения специалистов.

Специальная комиссия изучает все обстоятельства гибели парашютиста, сообщил представитель аэродрома.