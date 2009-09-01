В Запорожье согласны построить православный храм в виде корабля

В Запорожье планируют установить православный храм в виде корабля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата, идея создания такого необычного храма принадлежит известному путешественнику, уроженцу Запорожской области Федору КОНЮХОВУ, который на днях побывал в Запорожье и 30 августа после литургии и молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе по инициативе епископа Запорожского и Мелитопольского ИОСИФА встретился с прихожанами.

Ф.КОНЮХОВ рассказал о том, что он «уже давно вынашивает идею о проектировании и строительстве православного храма в форме корабля. Владыка ИОСИФ горячо поддержал эту идею и предложил сотрудничество Запорожской епархии, чтобы подобный храм возник в Запорожье", - сообщили в пресс-службе епархии.