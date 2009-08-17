"Жигули" врезались в дерево: 1 человек погиб, трое - ранены

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, три человека - травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления МЧС, в селе Велетенское Белозерского района автомобиль ВАЗ-2104 съехал в кювет и ударился в дерево. В результате аварии 34-летний водитель погиб на месте, три пассажира авто пострадали.

Причины ДТП устанавливаются.