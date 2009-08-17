"Жигули" врезались в дерево: 1 человек погиб, трое - ранены
10:21, 17 августа 2009Разное
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ДТП в Херсонской области
В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, три человека - травмированы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления МЧС, в селе Велетенское Белозерского района автомобиль ВАЗ-2104 съехал в кювет и ударился в дерево. В результате аварии 34-летний водитель погиб на месте, три пассажира авто пострадали.
Причины ДТП устанавливаются.
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