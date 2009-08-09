Правительство предлагает отстреливать диких верблюдов

В соответствии с программой, подготовленной правительством Австралии, несколько тысяч диких верблюдов, проживающих в этой стране, могут быть уничтожены. Причиной принятия такого радикального решения стала слишком высокая рождаемость этих животных. Отстрел будет произведен стрелками из вертолетов и машин, передает Associated Press.

Программа правительства вызвала острые дискуссии и критику в обществе. Многие считают ее антигуманной и предлагают взамен мероприятия по предотвращению рождаемости, например, распространение в местах массового скопления животных еды с препаратами, вызывающими бесплодие.

Впервые верблюды были привезены в Австралию в 1840-х годах. Считалось, что они помогут колонистам освоить этот континент. С того времени верблюды полностью прижились на новом месте, размножились до 1 млн особей и уже представляют собой немалую угрозу австралийскому сельскому хозяйству, да и просто поселениям. Они вытаптывают посевы, поедают траву, предназначающуюся овцам и коровам, в поисках воды десятки и сотни верблюдов буквально наводят ужас на австралийские поселения, разрушая водопроводы и здания, в которых, по их мнению, находятся источники воды.

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