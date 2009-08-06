Самые богатые женщины шоу-бизнеса

Журнал Forbes подсчитал доходы самых высокооплачиваемых женщин, зарабатывающих на ниве кинематографа или шоу-индустрии.

Пятнадцать самых дорогих дам за последний год (с июня 2008 года по июнь 2009 года) заработали 920 миллионов долларов.

На вершине рейтинга оказалась королева ток-шоу 55-летняя Опра Уинфри, которая за год пополнила свой бюджет на 275 миллионов долларов. Следом за ней разместилась Мадонна, заработавшая 110 миллионов долларов, замыкает "тройку" канадская певица Селин Дион, получившая 100 миллионов долларов.

Вторая тройка: Бейонсе Ноулз (87 млн.) - исполнительница в стиле R&B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модный дизайнер; Стефани Майер (50 млн.) - писательница, имеющая оглушительный успех у подростковой аудитории; Джудит Шейндлин (судья Джуди) с 45 млн. - судья и адвокат, ведущая шоу о правовых коллизиях американских семей.

На 7-9 месте: певица Бритни Спирс (35 млн.), Эллен ДеДженерес (35 млн.) - комедиантка и телеведущая, обладательница 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен ДеДженерес», Тайра Бэнкс (30 млн.) - супермодель и телеведущая.

И только потом идут актрисы Голливуда, среди которых больше всех заработали Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип, которые со своими (соответственно) 27, 27, 25 и 24 миллионами долларов в этом рейтинге занимают 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места. Рядом с ними супермодель Жизель Бюндхен (25 млн.) - 13-я.

Самая молодая фигурантка рейтинга - 16-летняя актриса и певица Майли Сайрус, которая за участие в сериале "Ханна Монтана" и выпуск одноименного альбома заработала 25 миллионов долларов (14-я строчка).