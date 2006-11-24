В ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Вчера в 18.40 вблизи Севастополя водитель “Хонды” не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с “Жигулями”, ехавшими навстречу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП водители обоих автомобилей и 15-летний пассажир “Жигулей” от полученных травм погибли на месте происшествия.