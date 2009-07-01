Сегодня ночью в офис Тягнибока бросили две бутылки с бензином

Сегодня ночью в Киеве неизвестные забросили в офис Всеукраинского объединения «Свобода» две бутылки с бензином.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства внутренних дел в городе Киеве, сегодня около двух часов ночи в офис «Свободы» по улице Большая Житомирская неизвестные лица забросили две стеклянных бутылки с бензином. При этом были разбиты окна офиса, но бензин не воспламенился.

По этому факту продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как заявили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», «это связано с проводимой в государстве антиукраинской политикой».