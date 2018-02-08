Издательство #книголав презентовало книгу из популярной серии "Маленькі дослідники: Динозаври"

Книга покажет детям три доисторические периода: триасовый, юрский и меловой.

На полках украинских книжных магазинов появилась третья книга из интерактивной серии «Маленькі дослідники: Динозаври». Книжка содержит более 30 окошек, которые открываются. Юные всезнайки смогут отправиться в путешествие в далекое прошлое и узнать больше о динозаврах, что тогда населяли Землю.

Книга «Маленькі дослідники: Динозаври» покажет детям три доисторические периода: триасовый, юрский и меловой. Кроме того, расскажет о жизни больших и маленьких динозавров, об особенностях и различиях видов, о том, как они ухаживали за своими детьми, что ели и как росли, как выглядели и как сосуществовали между собой, какие части Земли населяли и почему, в конце концов, как вымерли. Также книга покажет растительный и животный мир, который был тогда, когда на Земле жили древние динозавры.

«Это уже третья книга из цикла «Маленькие исследователи». Мы можем сказать, что вся серия стала абсолютным хитом, мы просто не успеваем допечатывать книги через производственные прочности типографий, спрос на них сумасшедший. Мы очень счастливы, что первые предпродажи книги о динозаврах свидетельствуют о том, что наши читатели не теряют интереса к чтению самым маленьким. Серия позволяет не только узнавать интересные факты, все книги являются интерактивными и имеют более 30 «окошек», которые открываются. В этом году планируем выдать еще пять книг из этой серии. Скоро маленькие читатели получат возможность ознакомиться с книгами о космосе, о транспорте, о насекомых, о ферме и о подводном мире. Уверены, что все эти книжки будут иметь такой же успех, как и книги «Моє дивовижне тіло» и «Світ тварин», которые мы выпустили в прошлом году и которые уже стали абсолютными бестселлерами», - комментирует партнер издательства #книголав Светлана Павелецкая.

Книгу «Маленькі дослідники: Динозаври» можно приобрести в книжных магазинах Украины и в интернет-магазинах.