В Крыму утонула харьковчанка

Пожилая жительница Харькова утонула в Черном море в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям накануне. Женщину, 1930 года рождения, нашли в симферопольском пгт Николаевка. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Между тем, в Алупке, в районе пляжа «Лягушонок», найдено тело жителя Москвы. «В воде под камнями на расстоянии около 15 метров от берега и на глубине 2 метров обнаружено тело мужчины, 1958 года рождения», - сообщили в МЧС. Алупкинский отдел милиции проводит расследование.

Помимо этого, за минувшие сутки произошли другие происшествия на воде. В Феодосии в море унесло надувной матрас с тремя жителями Харькова, а в пгт Заозерное возле Евпатории житель Запорожья не справился с управлением серфинга, мужчину относило в море. Отдыхающие спасены. В медицинской помощи они не нуждаются.