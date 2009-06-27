Индия разработает гранаты на основе самого острого в мире перца

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) разрабатывает нелетальные гранаты, в качестве основы которых будет использоваться бхут джолокиа (Bhut Jolokia), который считается самым острым сортом перца в мире.

Как сообщает Agence France-Presse, сейчас правительственные войска, участвующие в контртеррористических операциях и подавлении уличных протестов, нередко используют для этого обычные ручные гранаты. Это приводит к серьезным увечьям и даже гибели людей.

Представитель DRDO пояснил, что новые гранаты, в конструкции которых индийцы планируют использовать бхут джолокиа, будут вызывать шоковый эффект, но, при этом, исключат летальные случаи при их применении. Вместе с тем, как подчеркивает агентство, в настоящее время для подавления демонстраций в Индии также используются перцовый и слезоточивый газы.

Бхут джолокиа, название которого переводится как "перец-привидение" или "перец-дух", произрастает в северо-восточном штате Индии Нагаленд. Он примерно в тысячу раз острее, чем использующийся в кулинарных целях перец чили.

Лента.ру