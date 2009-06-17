Фонд Порошенко инвестирует 33 млн. грн. в набережную

Благотворительный фонд Петра ПОРОШЕНКО инвестирует 33 млн. грн. в реконструкцию и строительство набережной реки Южный Буг в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась презентация проекта «Набережная», а также подписание соответствующего соглашения между мэром города Владимиром ГРОЙСМАНОМ и П.ПОРОШЕНКО.

План реконструкции предусматривает строительство верхней и нижней набережной вдоль Южного Буга длиной 700 м, реконструкцию аванкамеры насосной станции, расчистку реки вдоль набережной и благоустройство близлежащей территории общей площадью 16,5 тыс. кв. м.

«Это будет наш вызов кризису, которым мы хотим доказать, что жизнь не останавливается. Винница – очень близкий, дорогой моему сердцу город, поэтому для меня является крайне важным, чтобы он был красивым и привлекательным для горожан, гостей и туристов», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Новая набережная Винницы будет иметь эксклюзивное оформление, а ее покрытие будет выполнено из изысканного серого гранита Покостовского карьера. В парковой зоне набережной будут установлены оригинальные элементы, выполненные по рисункам «Старый город».

Территория новой набережной будет поделена на три участка: променадную аллею вдоль дамбы, территорию сквера возле центрального моста через Южный Буг и новый сквер возле ул. Кармелюка. На территории сквера будут установлены детские спортивно-игровые площадки.

По словам П.ПОРОШЕНКО, проектирование набережной планируется завершить до сентября текущего года, после чего будет начато ее строительство. Набережная в Виннице будет построена в течение следующих двух лет.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд П.ПОРОШЕНКО работает уже более 10 лет. Фонд оказывает поддержку малообеспеченным пенсионерам, детям-сиротам и многодетным семьям. По всем городам Украины за средства фонда устанавливаются детские площадки. Фонд выделяет средства на восстановлении храмов, а также принимает активное участие в программе «Согрей любовью ребенка», в рамках которой 11 многодетных семей, живущих в Винницкой области, получили материальную помощь.