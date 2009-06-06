Женщина осталась жива после падения с 27-го этажа

В китайском г.Нинбо женщина выпрыгнула из окна 27-го этажа, пытаясь совершить самоубийство, но осталась жива. 29-летняя китаянка упала на ветки деревьев, которые смягчили приземление на автомобиль, сообщает "Синьхуа".

Женщина госпитализирована с многочисленными травмами, но сейчас находится в стабильном состоянии. По словам полицейских, самоубийце помогло то, что при падении она не ударилась головой.

По словам мужа, два года назад женщина начала страдать послеродовой депрессией.