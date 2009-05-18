Playboy попробует "более молодой и свежий вид"

Журнал Playboy сократит тираж и будет выходить реже, чтобы справиться с кризисом, который привел к резкому падению продаж, сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на заявление временного исполнительного директора Джерома Керна (Jerome Kern).

Предлагается объединить июльский и августовский номера, а также снизить расценки на размещение рекламы. Кроме того, в июньском номере будет опробован новый дизайн, который, по словам Керна, должен придать изданию "более молодой и свежий вид".

Как отмечает The Chicago Tribune, бумажный Playboy испытывает все возрастающую конкуренцию со стороны электронных изданий и бесплатной эротики в интернете. С 2002 по 2008 годы его аудитория сократилась на 600 тысяч читателей.

Общий тираж за последние шесть месяцев 2008 года составил около 2,5 миллиона экземпляров. Доходы от продаж в первом квартале 2009 года упали на 16 процентов и составили 13,5 миллиона. Потери в первом квартале составили 13,7 миллиона. В марте журнал был вынужден закрыть свою нью-йоркскую редакцию.

Лента.ру