Работающие японки ради лишнего часа сна готовы отказаться от обеда

Работающие японки готовы отказаться от обеда или заплатить 1083 йены (около 10 долларов) за возможность поспать утром на 1 час дольше, к таким выводам пришла одна из крупнейших в Японии компаний-производителей энергетических напитков Pokka Corporation в результате обнародованного в понедельник опроса "Утренние часы работающей женщины".

В среднем работающая японка спит 6 часов 18 минут в день. Большинство женщин ответило, что недосыпают в среднем по 2 часа в день, а хотя бы за 1 лишний час готовы отказаться от обеда, что в денежном измерении, согласно тому же опросу равно в среднем 1083 йенам (около 10 долларов).

В среднем японская женщина встает в 6.54, а на работу выходит в 8.24. Больше трети женщин (37,3%) ответило, что основную часть утреннего времени у них занимает макияж. В основном время на еду тратят 21,5%, на утреннюю ванну - 10,8%.

Единственное, чем японки не способны пожертвовать, если проспят, - это макияж.

Опрос проводился среди 507 работающих женщин в возрасте от 26 до 44 лет в целях исследования рынка для обновления ассортимента энергетических напитков компании.

РИА «Новости»

