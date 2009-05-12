Работающие японки ради лишнего часа сна готовы отказаться от обеда
... но не от макияжа
Работающие японки готовы отказаться от обеда или заплатить 1083 йены (около 10 долларов) за возможность поспать утром на 1 час дольше, к таким выводам пришла одна из крупнейших в Японии компаний-производителей энергетических напитков Pokka Corporation в результате обнародованного в понедельник опроса "Утренние часы работающей женщины".
В среднем работающая японка спит 6 часов 18 минут в день. Большинство женщин ответило, что недосыпают в среднем по 2 часа в день, а хотя бы за 1 лишний час готовы отказаться от обеда, что в денежном измерении, согласно тому же опросу равно в среднем 1083 йенам (около 10 долларов).
В среднем японская женщина встает в 6.54, а на работу выходит в 8.24. Больше трети женщин (37,3%) ответило, что основную часть утреннего времени у них занимает макияж. В основном время на еду тратят 21,5%, на утреннюю ванну - 10,8%.
Единственное, чем японки не способны пожертвовать, если проспят, - это макияж.
Опрос проводился среди 507 работающих женщин в возрасте от 26 до 44 лет в целях исследования рынка для обновления ассортимента энергетических напитков компании.
РИА «Новости»