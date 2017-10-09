В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный реинтеграции Донбасса

9 октября (понедельник) 2017 года в 12:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Реинтеграция Донбасса. Анализ и прогноз».Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы для обсуждения:

1. Почему закон о реинтеграции Донбасса принимали громко и не сразу? Какие основные разногласия пришлось преодолеть депутатам?

2. Какие преимущества дает Украине принятие данного закона и продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе? Имеют ли эти решения ВР принципиальные недостатки?

3. Анализ возможных сценариев развития событий вокруг военного конфликта на Донбассе.

Участники круглого стола:

- Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

- Иван Винник, народный депутат Украины (БПП);

- Виктор Кривенко, народный депутат Украины ("Народный фронт");

- Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады;

- Артур Герасимов, глава депутатской фракции БПП;

- Игорь Луценко, народный депутат Украины ("Батькивщина");

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).