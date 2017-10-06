Эксперты обсудят место криптовалюти на финансовом рынке Украины
Что - мыльный пузырь или деньги будущего?
6 октября (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Криптовалюта в Украине: финансовый пузырь или деньги будущего?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
1. Какой является ниша криптовалют на финансовом рынке Украины?
2. Правовой статус обращения криптовалют в Украине и мире.
3. Преимущества и возможные риски легализации криптовалюты в Украине.
4. Криптовалюты как объект инвестирования – лопнет ли пузырь?
Участники круглого стола:
· Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ;
· Александр Ольшанский, председатель огркомитета iForum, интернет-эксперт, предприниматель;
· Руслан Черный, управляющий партнер "Финансового клуба";
· Станислав Юрасов, редактор рубрики Технологии Liga.net.
Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).