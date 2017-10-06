Эксперты обсудят место криптовалюти на финансовом рынке Украины

Что - мыльный пузырь или деньги будущего?

6 октября (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Криптовалюта в Украине: финансовый пузырь или деньги будущего?» Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы к обсуждению: 1. Какой является ниша криптовалют на финансовом рынке Украины? 2. Правовой статус обращения криптовалют в Украине и мире. 3. Преимущества и возможные риски легализации криптовалюты в Украине. 4. Криптовалюты как объект инвестирования – лопнет ли пузырь? Участники круглого стола: · Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ; · Александр Ольшанский, председатель огркомитета iForum, интернет-эксперт, предприниматель; · Руслан Черный, управляющий партнер "Финансового клуба"; · Станислав Юрасов, редактор рубрики Технологии Liga.net. Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно. Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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