Эксперты обсудят место криптовалюти на финансовом рынке Украины

12:00, 06 октября 2017
Разное
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Что - мыльный пузырь или деньги будущего?

6 октября (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Криптовалюта в Украине: финансовый пузырь или деньги будущего?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Какой является ниша криптовалют на финансовом рынке Украины?

2. Правовой статус обращения криптовалют в Украине и мире.

3. Преимущества и возможные риски легализации криптовалюты в Украине.

4. Криптовалюты как объект инвестирования – лопнет ли пузырь?

Участники круглого стола:

· Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ;

· Александр Ольшанский, председатель огркомитета iForum, интернет-эксперт, предприниматель;

· Руслан Черный, управляющий партнер "Финансового клуба";

· Станислав Юрасов, редактор рубрики Технологии Liga.net.

Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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