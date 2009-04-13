Автогиганту General Motors велели готовиться к банкротству

Один из столпов американской автоиндустрии может объявить о своем банкротстве до 1 июня. Минфин США порекомендовал автогиганту подготовить документы для подачи в суд соответствующего иска, пишет сегодня издание New York Times. В то, что компания обойдется без быстрого, хирургического банкротства, верят все меньше экспертов, несмотря на заверения руководства корпорации о том, что оно делает все возможное, чтобы избежать такого развития событий. Впрочем, банкротство не означает гибели и исчезновения крупнейшего мирового производителя машин, заявляют власти страны. Глава Минфина Тимоти Гайтнер ранее допускал, что через процедуру быстрого, банкротства будет проходить реструктуризация General Motors. Это позволит корпорации радикально решить проблему долгов и встать на ноги без многомиллиардной правительственной помощи.

План спасения, как сообщает издание, предусматривает создание новой компании, которая купит «хорошие активы» General Motors, после того, как автогигант объявит о банкротстве. Менее жизнеспособные активы предприятия, включая слабые бренды, нерентабельные заводы и облигации здравоохранения, останутся в старой компании, которая, возможно, будет ликвидирована через несколько лет.

Однако против процедуры банкротства может выступить весьма мощная сила – держатели облигаций компании, зачисленных в плохие активы. Они очень опасаются, что в ходе процедуры банкротства им будут навязаны невыгодные условия. Впрочем, эксперты полагают, что отчаянные владельцы плохих облигаций не смогут встать на пути хирургической процедуры и, скорее всего, останутся у разбитого корыта.

Убытки General Motors с 2004 года превысили 80 миллиардов долларов. Корпорация задолжала свыше 60 миллиардов в американской валюте. Автогигант уже получил помощь из американского бюджета и вновь запросил денег на реструктуризацию.

Эхо Москвы