«Мисс Европа» по-донецки: Раиса Богатырева в роли Шарон Стоун, братья Арфуши – вместо братьев Кличко

Никто, конечно, не рассчитывал, что в конкурсе «Мисс Европа», проводимом в Киеве, победит красивейшая девушка Европы. И при более солидных организаторах обычным зрителям и болельщикам выбор жюри кажется очень субъективным, и каждый отдает корону своей «миске».

Но я, признаться, с облегчением вздохнула, когда объявили, что победительницей конкурса избрана француженка. Увы, моя соотечественница капитально не дотягивала не только до первой вице-мисс, но и до девочек, которые попали в пятерку, таких как «Мисс Беларусь», «Мисс Польша». И если в мировых конкурсах «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» зрители хоть в какой-то мере доверяют звездному жюри, то украинский судейский корпус только подчеркивал анекдотичность киевского конкурса.

Вместо обещанной Шарон Стоун на конкурсе судила Раиса Богатырева – лидер фракции Партии регионов в парламенте. Она была одета вполне пристойно и даже рассказала, что когда-то судила профессиональные конкурсы медсестер. Но звучало это не сильно убедительно. В жюри объявился депутат крымского парламента Нестор Шуфрич, которого едва ли не милицией ищет представитель Президента в Крыму Геннадий Москаль для того, чтобы Нестор Иванович занялся своими прямыми обязанностями депутата крымского парламента. А Шуфрич, хитрец, Москалю сказал, что находится в округе, в округе сказал, что – в парламенте, а сам на конкурс – красавиц выбирать.

В украинской политике он прославился в трех номинациях: завидного жениха, прошлого парламентского «спецназовца» СДПУ(о) и неудачливого героя-любовника леди Ю.

Вообще бело-голубой состав гостей и жюри был очевидным.

Ливанско-французско-украинские братцы Омар и Валид Арфуши купили лицензию на проведение конкурса «Мисс Европа» в Киеве. Полагаю, что это мероприятие они затеяли в рамках отмывания собственного имиджа, изрядно подпорченного в прошлом году министром внутренних дел Юрием Луценко. Арфушам, наверное, очень хочется в приличное общество, вот они и решили потратиться на хоть и опереточное, но типа солидное мероприятие. Но при этом обложить себя «уютными людьми», без всяких там оранжевых. Если бы конкурс судил ну хотя бы Виталий Кличко, который делал это много раз и на многих конкурсах красоты, то это было бы понятно. А так бегущая в холле Валентина Довженко, которая сказала, что ее пригласили на конкурс только в два часа, она даже переживала, что не успеет собраться, прибывший сюда неутомимый Леонид Кравчук с внучкой, – все выглядело как «междусобойчик» бело-голубых под патронатом братьев Арфушей.

Ну и, наконец, сами красавицы… Иногда на результат конкурса влияет политкорректность, иногда жюри продвигает конкурсантку, желая сделать реверанс принимающей стране. Наверное, этим объясняется, что украинка оказалась в финале.

Кстати, финал – особая история. Оказалось, что француженка и украинка набрали равное количество голосов, и Арфуш демонстративно долго пытался сделать окончательный выбор, делегируя его то Роберто Кавалли (единственная звездная персона, председатель жюри), то телеведущему. И, наконец, Арфуш объявил переголосование, в результате которого победительницей стала француженка.

«Мы в Украине, но выиграла Франция, ведь у нас – демократия», – сказал Арфуш. Из уст Валида, большого друга донецких, это звучит… как это мягче сказать… – убедительно.

Лена Мигачева