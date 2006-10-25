Чем Волков заразил молодую жену (домашний фоторепортаж)

14:56, 25 октября 2006
Разное
958 0

УНИАН в гостях у бывшего "директора" парламента

Дом Александра Волкова поражает размерами и содержимым. Сначала журналисты УНИАН осмотрели бильярдную, в которой  одновременно может отдыхать гостей не меньше, чем в модном столичном бильярдном клубе.

 

Другая комната – не меньше по площади – еще больше поразила. Выдержанную в другом стиле, ее можно было бы назвать “трофейной” или “охотничьей” комнатой. Она объединяет бар и небольшую уютную столовую. Но главное, что здесь хранятся все охотничьи трофеи хозяина. К слову сказать, стен для этого явно не хватает – они буквально сверху донизу увешаны головами, рогами и копытами подстреленных животных.

Полностью фоторепортаж смотрите и читайте тут

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter