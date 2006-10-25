Чем Волков заразил молодую жену (домашний фоторепортаж)

Дом Александра Волкова поражает размерами и содержимым. Сначала журналисты УНИАН осмотрели бильярдную, в которой одновременно может отдыхать гостей не меньше, чем в модном столичном бильярдном клубе.

Другая комната – не меньше по площади – еще больше поразила. Выдержанную в другом стиле, ее можно было бы назвать “трофейной” или “охотничьей” комнатой. Она объединяет бар и небольшую уютную столовую. Но главное, что здесь хранятся все охотничьи трофеи хозяина. К слову сказать, стен для этого явно не хватает – они буквально сверху донизу увешаны головами, рогами и копытами подстреленных животных.

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