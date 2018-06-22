Чем Волков заразил молодую жену (домашний фоторепортаж)

Весь частный сектор в столичном районе Осокорки выглядит бледным в сравнении с “фазендой” Александра Волкова, которая находится в этом районе, почти на краю города.

Когда попадаешь на территорию в несколько гектаров, создается впечатление, что ты по крайней мере за сотни километров от Киева. Здесь тихо и уютно, нет никаких признаков, что это столица. Никаких урбанистических пейзажей, ни одного посторонного шума.

Новая брусчатка с аллеей молодых деревьев ведет к дому, который извне выглядит достаточно скромно. Одноэтажное, хотя и довольно просторное, помещение почти сливается с окружающим пейзажем.

Перед фасадом – выкопан прудик, где Александр Михайлович с друзьями удит рыбу или отдыхает здесь же, в скверике, где стоят скульптуры древнеримских и греческих богинь.

Вдали виднеется небольшая церковь. Хоть она построена Волковым на его территории, в эту церковь приходят местные, и даже проводят обряды, в частности – и венчание.

Когда-то, говорит хозяин подворья, на этих гектарах была свалка.

Внутри дом поражает размерами и содержанием. Сначала журналисты УНИАН осмотрели бильярдную комнату, в которой в то же время может отдыхать гостей не меньше, чем в модном столичном бильярдном клубе.

Здесь же – стол для покера, камин, домашний кинотеатр. Интерьер выдержан в зеленых тонах, под него подобран и огромный мягкий гарнитур из нескольких кожаных кресел и диванов.

На стенах – целый фотоальбом, где Александр Михайлович зафиксирован не только в стенах ВР, но и во время встреч из Березовским, Клинтоном, Ельциным, Папой Римским Иоанном Павлом ІІ и другими сильными мира этого. На столе во время интервью возле Волкова – телефон Vertu (такой же, как фигурировавший в скандале с Андреем Ющенко), на тумбе – три тома книжки Бориса Березовского “Искусство невозможного”.

Другая комната – не меньшей площади – поразила еще больше. Выдержана в другом стиле, ее можно было бы назвать “трофейной” или “охотничьей” комнатой. Она объединяет бар и небольшую уютную столовую. Но главное, что здесь хранятся все охотничьи трофеи хозяина. К слову, стен для этого явно не хватает – они буквально сверху донизу увешаны головами, рогами и копытами подстреленных животных.

По всему видать, что охотник Волков больше всего любит охотиться в Африке – здесь можно увидеть всех – козлов и антилоп разных мастей, сайгаков и жирафов, волков и буйволов и легендарного носорога, которого он подстрелил несколько лет назад. Под каждым из трофеев – фото победителя с места события.

На полу (а точнее на дорогих коврах) – шкуры зебры и льва, которые погибли в неравном поединке с бывшим директором украинского парламента. В углах комнаты – многочисленные подарки, как ,например, деревянный (хотя сначала показалось, что терракотовый) китайский воин метрового роста и самурайский меч.

Рядом – небольшой, но достаточно стильный и солидный кабинет, где стоит еще один давний подарок – бронзовая фигурка тигра, который держит лапу над зданием ВР.

Этот подарок Волков получил еще будучи одиозной фигурой в Раде, но от кого именно, хозяин не сказал.

Возле кабинета – спальня и еще парочка небольших комнат.

Далее по длинному затемненному коридору (в этих коридорах нетрудно заблудиться) – оружейная комната. Стеллажи на две стены заполнены охотничьими ружьями, и судя по их виду, совсем не дешевыми. Александр Михайлович показал ружье, из которого он застрелил носорога и патрон крупного калибра, аналогичный тому, который попал зверю в сердце.

Охотник похвастался, что ему удалось завалить его с первого выстрела. Но, говорит, часто охотится и в Украине, тоже на большого зверя. Хвастается и тем, что его молодая жена тоже увлеклась этим занятием.

Текст и фото Дмитрия Стаховского

Интервью с Александром Волковым читайте здесь