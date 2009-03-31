Полтавские почтальоны получили письмо с белым порошком и угрозами

В Полтавской области работники Карловского районного почтового отделения получили письмо с белым порошком и угрозами.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, 28 марта узел связи получил письмо, на котором не был указан точный адрес получателя и отправителя. Руководство почтового узла создало комиссию и вскрыло письмо. Во время вскрытия на стол высыпался белый порошок и выпала записка, в которой в адрес работников отделения содержались угрозы и сообщалось, что они "уже заражены сибирской язвой".

Сегодня работники СЭС дали заключение, что в белом порошке, который они взяли на анализ, спор сибирской язвы не обнаружено.