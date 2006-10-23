В Германии взорвалась авиабомба времен Второй мировой

В ходе работ по расширению дорожного полотна на автобане A3 между Франкфуртом и Вюцбургом в Германии, строители подорвались на авиабомбе времен Второй мировой войны, сообщает Die Welt.

Один из рабочих погиб на месте. Еще четверо, а также проезжавшая мимо водитель легкового автомобиля в шоковом состоянии госпитализированы в больницу.

Рабочим предстояло пробурить бетонное основание дороги на глубину 30 сантиметров. В ходе работ бур наткнулся на неразорвавшуюся бомбу. От взрыва буровая машина разлетелась на куски. Ее обломки продолжают находить в радиусе нескольких сотен метров.

По сообщениям представителей полиции, от взрыва серьезно пострадали 7 проезжавших рядом автомобилей, в том числе один грузовик и автопоезд.

Впрочем, полиция не исключает, что рабочие наткнулись не на авиабомбу, а на какое-то другое взрывное устройство.

Лента.ру