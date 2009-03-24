В Харькове горит велозавод

Сегодня в середине дня произошел пожар на Харьковском велозаводе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Харьковской области, сигнал о пожаре в лако-покрасочном цехе ХВЗ поступил в 12.43. Огнем было охвачено 150 кв. метров площади.

В ликвидации пожара, который в эти минуты локализован, принимали участие 10 аварийно-спасательных автомобилей, около 50 спасателей. Пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.