В Харькове горит велозавод
15:22, 24 марта 2009Разное
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Очаг - в лако-покрасочном цехе
Сегодня в середине дня произошел пожар на Харьковском велозаводе.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Харьковской области, сигнал о пожаре в лако-покрасочном цехе ХВЗ поступил в 12.43. Огнем было охвачено 150 кв. метров площади.
В ликвидации пожара, который в эти минуты локализован, принимали участие 10 аварийно-спасательных автомобилей, около 50 спасателей. Пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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