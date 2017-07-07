В Харькове стартовал Global Gender Forum

Сегодня утром в самом престижном харьковском отеле Kharkov Palace, принадлежащем известному бизнесмену Александру Ярославскому, начался I Международный гендерный форум Global Gender Forum. Мероприятие проводится впервые, но, по замыслу организаторов, должно стать постоянно действующей площадкой для общения и развития лидерских качеств украинских женщин, а также поддержки их деловых и общественных инициатив. В нынешнем году здесь соберется более 300 активных представительниц Харьковского региона - предпринимательниц, активисток, местных депутатов.

Пленарное заседание Global Gender Forum проходит под девизом "Женщина-лидер. Большинство на правах меньшинства". В его работе принимают участие в качестве спикеров первая леди Украины Марина Порошенко, представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко, губернатор Харьковщины Юлия Светличная, изначально готовившие форум в составе оргкомитета. А также Глава Офиса Совета Европы в Украине Морген Энгерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Наташа Прах, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская, глава парламентского комитета по вопросам гендерного равенства Ирина Суслова.

В качестве почетных гостей на форуме присутствуют представители дипломатических миссий США, Австралии, Германии, Польши, Македонии и др. государств.

После пленарного заседания участники Global Gender Forum продолжат работу в секционном формате. Отдельно будут рассмотрены такие аспекты, как соответствие украинских практик обеспечения гендерного равенства мировому опыту, гендерные аспекты социальной ответственности, роль женщины в эпоху вооруженных конфликтов, а также успешно реализованные на Харьковщине проекты соответствующей направленности.