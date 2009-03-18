Кресло главы украинского МИДа в пакете: вскрытие покажет

Внесение кандидатуры Олега Шамшура на пост министра иностранных дел заметно оживило обсуждение перспектив кадровых ротаций в правительстве. Похоже, коалиция рассчитывает совместить приятное с полезным, не только назначив нового главу внешнеполитического ведомства, но и заменив неудобных министров.

Правда, президентскому выдвиженцу гарантировано повышенное внимание. Олег Шамшур представляет нашу страну в США, и этот факт соответствующим образом настроил представителей Партии регионов и КПУ. Они вполне однозначно дали понять, что не станут голосовать за его кандидатуру. Представители коалиции, которая официально предложила Ющенко вернуть в МИД Бориса Тарасюка, вступили в переписку с Банковой, требуя объяснить логику выдвижения кандидата на пост министра иностранных дел. Президентская пресс-служба дала понять, что глава государства в этом назначении никому и ничего объяснять не должен. Стремление членов коалиции полить бальзамом душевные раны Бориса Тарасюка, возникшие после изгнания Владимира Огрызко, понятно, но Борис Иванович и сам однозначно заявил, что работать в исполнительной власти, пока секретариатом президента руководит Балога, не собирается.

Пока же представители коалиции хотят пообщаться с Олегом Шамшуром, чтобы «не голосовать за кота в мешке». По всей видимости, претендент пойдет на общение с народными избранниками, но вряд ли следует ожидать от него громких заявлений. Потенциальному шефу внешнеполитического ведомства не с руки заискивать перед парламентариями, ведь руководство внешней политикой осуществляет Президент.

Кандидатура Шамшура интересна для участников коалиции в первую очередь для осуществления давно обещанных ротаций в Кабинете Министров. Сложилась парадоксальная ситуация: многим членам правительства из-под полы раздают «черные метки», но заменить их парламент никак не сподобится. Понятно, что страдают от этого и люди, и целые отрасли. Похоже, что некоторым претендентам на места в правительстве, уже успевшим авансом публично присягнуть в верности Юлии Тимошенко, придется искать дополнительные аргументы для премьера. Время ведь идет, а ротация в правительстве никак не начнется. Утверждение нового министра иностранных дел может стать поводом для создания пакета, за который в идеале проголосуют члены фракции НУ-НС, не вошедшие в состав коалиции. Такой микс, по сути, - единственный способ обеспечить 226 голосов за изменения в составе правительства.

Есть и еще один интересный момент: ни представители БЮТ, ни руководящая часть НУ-НС (фракции, больше напоминающей слоеный пирог) не торопятся обнародовать окончательный список министерских портфелей, которым предстоит сменить собственников. Известны два направления кадровых изменений: увольнение нелояльных министров и назначение вице-премьерами советников Тимошенко, которым предстоит сыграть на усиление правительства. Станет ли в таком случае Кабинет Министров более эффективно функционировать? Не факт, велика угроза его дальнейшего превращения в «фан-клуб Тимошенко», бодро кивающего в ответ на инициативы премьера. К тому же никто из членов коалиции не возьмет на себя труд пояснить, почему обществу официально не предъявляют новых министров? Неужели украинские политики стали такими суеверными? Или боятся обидеть правительственных чиновников, которых ожидает невеселая участь? Кстати, очевидным выглядит факт, что в случае увольнения министры покинут состав Кабинета, мягко говоря, с недоброжелательным отношением к Тимошенко, а на них вдогонку повесят допущенные правительством за время деятельности промахи. Традиция, знаете ли.

Успех задуманной ротации в Кабмине во многом зависит от Владимира Литвина. Спикеру по силам либо сформировать пакет, либо взять курс на голосование по каждой отдельной кандидатуре министра. Верховная Рада, как известно, может все, а опытный спикер всегда может надавить на нужные кнопки. Хочется напомнить, что на протяжении нескольких недель во время встреч с согражданами на местах Владимир Михайлович призывал вводить в правительство профессионалов, кандидатуры которых публично представить обществу. Хватит ли у спикера сил и возможностей для отстаивания своей точки зрения уже в сессионном зале? Пока только известно, что Блок Литвина не выдвигает кандидатов на должности министров, удовлетворившись второстепенными «хлебными» должностями в исполнительной власти.

Стоит напомнить, что многие решения нынешняя коалиция принимала при непосредственном участии фракции коммунистов. Петр Симоненко при этом умело открещивался от сотрудничества с представителями власти. Вот и на этот раз представители КПУ с удовольствием проголосуют за увольнение министров, но далеко не факт, что дадут свои голоса за назначение новых членов правительства. Поэтому нельзя исключить вероятности сокращения числа легитимных министров в составе Кабинета Министров, что позволит эффективнее внедрить режим ручного управления исполнительной властью. Жаль, что запланированные кадровые ротации в правительстве не носят ярко выраженного антикризисного характера в интересах всей страны.

Евгений Магда