Альпинисты МЧС спасли двух старушек, заблудившихся в горах

Прошлой ночью возле Севастополя альпинисты МЧС спасли двух женщин 1938 и 1946 годов рождения, которые заблудились в горах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, 15 марта в народную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в горной местности Балаклавского района, около поселка Орлиное заблудились две старушки. На место выехала горная поисково-спасательная группа МЧС. Поиск и спасение женщин были усложнены погодными условиями – ночью в горах шел сильный дождь. Около 3:00 ночи со склона горы Каланых-Кая пострадавшие были доставлены в безопасное место.