Укравтодор посчитал все ямы на дорогах в Украине

Протяженность украинских дорог с «ямочными» повреждениями на сегодня составляет 33,7 тыс. км, или 20% общей протяженности дорог с твердым покрытием.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

По данным пресс-службы, общая площадь пораженных "ямочностью" автотрасс составляет 1 млн. 125 тыс. кв. м, в том числе дорог государственного значения – почти 160 тыс. кв. м. По сравнению с 2008 годом объемы повреждения покрытия в целом увеличились на 19%, при этом на дорогах государственного значения – практически вдвое.

Наибольшие по площади повреждения зафиксированы на дорогах Полтавского (59%), Черновицкого (52%), Черкасского (43%), Донецкого (42%) и Винницкого (40%) облавтодоров. Среди дорог международного значения в наихудшем состоянии находятся Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в Черниговской области, Киев-Харьков-Довжанский в Донецкой и Полтавской областях, Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка в Винницкой и Черкасской областях.

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