ДТП в Сумской области: три человека погибли

Cегодня в дорожно-транспортном происшествии в Сумской области три человека погибли и четыре пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, около 9-ти часов утра на автодороге Сумы-Белополье недалеко от села Постольное при встречном движении не разминулись автомобили ВАЗ-21011 и КИА. По словам водителя последнего из них, за 100 метров он увидел, что «Жигули» начало «носить» по дороге. Однако манёвр вправо не помог избежать столкновения. После удара ВАЗ вылетел в кювет.

В результате автокатастрофы погибли трое и были ранены двое человек, находившиеся в «Жигулях». Среди погибших – две женщины и мужчина, личности которых устанавливаются. Водитель, возраст которого 78 лет, остался жив. Кроме этого, травмированы были и двое пассажиров автомобиля КИА, а его водитель и ещё один человек не пострадали.

На место ДТП из Сум прибыло два автомобиля «скорой помощи», которые доставили пострадавших с травмами разной степени в лечебные заведения областного центра.

На месте автокатастрофы работает следственная комиссия. По словам сотрудников правоохранительных органов, причиной ДТП могло стать превышение скорости, а также плохие погодные условия, так как с ночи в регионе идёт снег.