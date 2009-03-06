Михаилу Жванецкому - 75 лет

75-летие Михаил Жванецкий отметит в Москве в кругу семьи и друзей. В отличие от прошлого года, когда 6 марта состоялся концерт в Одессе, на этот раз Жванецкий отметит день рождения в Москве. «Посижу за столом сегодня в кругу семьи. Подаркам я рад любым, главное, чтобы дарили от души», — сообщил юбиляр газете “Сегодня”

Известный советский, российский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений родился в Одессе 6 марта 1934 г. в семье врачей. Закончил Институт инженеров морского флота, работал в Одесском морском торговом порту («Восемь лет погрузки-выгрузки, разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы...»).

В 1958-м познакомился с Романом Карцевым, в 1962 г. состоялось знакомство с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил в свой театр на должность завлита.

В 1970 году он вместе с Карцевым и Ильченко вернулся в Одессу, где создал Театр миниатюр. С 1972 по 1974 г. - режиссер-постановщик «Росконцерта», в 1981–1983 гг. литературный сотрудник в издательстве «Молодая гвардия». Один из самых популярных авторов «магнитофонной культуры» СССР 1970-1980-х годов.

В 1988 г. создает Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого и остается.

Народный артист СССР (1991 г.), народный артист Украины (1999 г.), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001 г.).

Член Союза писателей. Автор книг Встречи на улицах (1982 г.), Год за два (1989 г.), Моя Одесса (1993 г.) и спектаклей Когда мы отдыхали (1980 г.), Избранные миниатюры (1982 г.), Браво, сатира (1987 г.).

Президент Всемирного клуба одесситов и почетный гражданин Одессы. Член президиума Российского еврейского конгресса.

Предпочитает книги А.Чехова, Дж.Селинджера, музыку Голливуда 1940-х годов, творчество группы «АББА», волейбол. Его любимые артисты – С. Любшин, А. Фрейндлих, Р. Карцев.