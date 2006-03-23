Новое лицо www.unian.net

Дорогие друзья! Сегодня веб-сайт УНИАН меняет свое лицо. Надеемся, вы это заметили. Новый сайт проходит стадию испытания, поэтому не судите слишком строго. Лучше хвалите – нам будет приятнее. Присылайте ваши предложения по адресу siteeditor@unian.net мы непременно их рассмотрим.

Одним словом, пишите, звоните, заходите.

С уважением, редакция УНИАН-сайта