Новое лицо www.unian.net
14:00, 23 марта 2006Разное
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Новый сайт проходит стадию испытания
Дорогие друзья! Сегодня веб-сайт УНИАН меняет свое лицо. Надеемся, вы это заметили. Новый сайт проходит стадию испытания, поэтому не судите слишком строго. Лучше хвалите – нам будет приятнее. Присылайте ваши предложения по адресу siteeditor@unian.net мы непременно их рассмотрим.
Одним словом, пишите, звоните, заходите.
С уважением, редакция УНИАН-сайта
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