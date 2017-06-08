Фонд семьи Святослава Нечитайло среди лучших благотворительных организаций Украины

Национальный рейтинг благотворителей – это профессиональный независимый рейтинг благотворительных фондов и организаций, которые готовы обнародовать свои налоговые отчеты. Его проводят Украинский форум благотворителей совместно с авторитетными партнерами с 2013 года.

Участие в Национальном рейтинге благотворителей - это признак подотчетности благотворительных организаций. Участие в Рейтинге способствует стратегическому развитию сектора благотворительности. Это повышение стандартов работы, воспитания культуры благотворительности и позитивного общественного мнения.

Информация об итогах работы Фонда семьи Нечитайло в 2016 году была опубликована ранее на официальном сайте.

Информационная справка:

Украинский форум благотворителей - первая в Украине профессиональная ассоциация благотворительных фондов, организаций и бизнес компаний, которые занимаются благотворительностью. Форум был создан в 2004 году по инициативе семи ведущих международных и отечественных фондов. Форум является членом Европейской сети донорских ассоциаций DAFNE и сети Всемирной инициативы для поддержки грантодательства WINGS, а также подписантом Украинской сети Глобального договора ООН.

Члены Форума - зарегистрированные международные и украинские благотворительные фонды и организации, основной формой деятельности которых является предоставление благотворительной помощи. Недавно Форум также стал открытым для других типов неприбыльных организаций, для бизнес-компаний, которые занимаются благотворительными программами на территории Украины, и для институтов, деятельность которых относится к сфере благотворительности. Членство в Форуме является полным и ассоциированным. Он объединяет 34 организации.