Гендиректор львовского рынка отдает 1 млн. грн. милиции

За раскрытие дела о покушении на генерального директора львовского рынка «Шувар» Романа ФЕДИШИНА и убийство школьницы Марии Куцинды правоохранительные органы получат вознаграждение в размере 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции во Львове сам Р.ФЕДИШИН.

«Мы обещали выплатить 1 млн. грн. за раскрытие этого преступления и мы эти средства перечислим правоохранительным органам. В ходе расследования дела мы убедились, что правоохранительные органы имеют возможность и могут работать. Вознаграждение мы задекларировали. В конце марта на общем собрании учредителей ООО «Шувар» средства будут выделены. Деньги будут выделены на все силовые органы, которые были задействованы к раскрытию дела – МВД, СБУ, прокуратуру, но как именно они будут распределены, это другой вопрос», – отметил Р.ФЕДИШИН.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2006 года во Львове был взорван автомобиль директора ООО «Шувар», заместителя председателя фракции БЮТ Львовского горсовета Р.ФЕДИШИНА. В результате взрыва погибла 14-летняя ученица Сихивской гимназии Мария Куцинда. Р.ФЕДИШИН был ранен.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 п.5 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом), ч.2 п.5 ст.15 (покушение на преднамеренное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом) и ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны трое подозреваемых: заказчик, исполнитель и производитель взрывчатки. Еще один вероятный исполнитель преступления находится в розыске.

19 сентября 2008 года Львовский апелляционный суд вынес приговор в деле о покушении. Подсудимому Владимиру ПАНАСЕНКО суд определил как меру наказания пожизненное заключение, Александру РУДОМУ – 12 лет, Александру ЕГОРУШКИНУ – 14 лет лишения свободы.

24 февраля 2009 года Верховный Суд Украины вынес решение по кассационной жалобе В.ПАНАСЕНКО, подтвердив решение Апелляционного суда о пожизненном заключении.