Глава Николаевской ОГА: построенные "НИБУЛОНом" суда должны стать основой украинского флота

Лидер аграрной отрасли Украины, сельхозпредприятие «НИБУЛОН» – это выдающийся пример успешной реализации проекта по возрождению судостроения в Николаеве. Об этом накануне заявил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, принимавший участие в торжествах на территории судостроительно-судоремонтного завода «НИБУЛОН».

Накануне на заводе прошло сразу четыре торжественных мероприятия при участии руководителей Николаевской и Херсонской областей, городского главы Николаева, послов стран Европейского Cоюза, представителей ЕБРР, ЕИБ и других европейских финансовых структур, руководства АМПУ, тысяч жителей города.

В частности, на территории завода открылась самая масштабная за последнее десятилетие выставка достижений и новых разработок в области судостроения. Свои стенды представили более 40 украинских и зарубежных компаний.

«Эта выставка крупнейшая за последние годы. Ведь центр судостроения в Украине – это Николаев. И мы даем толчок этим надеждам, потому что у нас у каждого николаевца течет кровь судостроителя», – отметил, открывая выставку, генеральный директор «НИБУЛОНа», Герой Украины Алексей Вадатурский.

Кроме того, были торжественно введены в эксплуатацию новые цеха завода с автоматической линией очистки и грунтовки металлопроката и металлообработки с машинами плазменной и газовой резки. Это новейшее западное оборудование соответствует последним тенденциям в судостроении и выводит «НИБУЛОН» в лидеры региона по уровню оснащенности судостроительных мощностей.

«Это очень символично, что я нахожусь здесь сегодня, так как в 1895 году бельгийские корабелы начали строительство первого судостроительного завода в Николаеве. Поэтому я очень горд тем, что вижу, как эти судостроительные традиции возрождаются «НИБУЛОНом». Мы как представители Бельгии восхищаемся тем, как Украина взращивает эту обновленную отрасль на своей территории. Такие компании, как НИБУЛОН вдохновляют бельгийцев вести бизнес и инвестировать в Украину», – сказал в ходе торжественной церемонии Чрезвычайный иПолномочный посол Бельгии в Украине Люк Якобс.

По словам заместителя Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии в Украине Кристофа Шпети, офис компании «НИБУЛОН» в городе Невшатель является важным связующим звеном между украинским предприятием и ведущими банками, а также трейдерами Швейцарии, Европы и мира. «Только успешные предприятия, такие как «НИБУЛОН», могут преуспеть в получении финансирования из-за рубежа ведущих финансовых институций. Долгосрочное планирование, создание достойных рабочих мест, забота о своем сотруднике, образовательные проекты, забота об окружающей среде, сотрудничество с местными общинами. Казалось бы, речь идет о каком-то мегасовременном предприятии в США или Центральной Европе. Но это «НИБУЛОН», для которого эти черты характерны», – сказал дипломат в ходе торжественной церемонии в Николаеве. По его словам, благодаря проектам компании Украина очень скоро может вернуться в высшую лигу ведущих морских держав.

Нам приятно отметить, что «НИБУЛОН» сотрудничает с большим количеством иностранных партнеров, делясь своим неисчерпаемым опытом в этой отрасли, и продолжает развиваться, – подчеркнула представитель посольства Нидерландов в Украине Рини Бус.

В этот день также на воду был спущен буксир. Это второе судно проекта 121М, тоже названное в честь знаменитого корабела и одного из директоров судостроительного завода в Николаеве Анатолия Ганькевича.

«Эти буксиры будут работать на возрождение Днепра и Южного Буга, и я думаю, что скоро эти буксиры пойдут и по Балтийскому морю, чтобы прокладывать путь между Черным морем и Балтикой», – отметил А. Вадатурский.

«Компания «НИБУЛОН» – это выдающийся пример того, что у государства должен быть собственный флот. Надеюсь, что на этом примере государство найдет возможности и все же преодолеет в себе препятствие и начнет восстанавливать судостроение в Украине в целом. Я благодарен компании «НИБУЛОН», которая возрождает традиции. Уверен, что вскоре построенные компанией суда станут основой украинского судоходства», – заявил в ходе торжеств глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

«Крайне важным для города является создание рабочих мест, которым занимается компания. Дальновидность и государственнический подход – разрастание реки и снятие напряжения с дорог Николаевщины – это новейшее видение, как надо развивать портовую инфраструктуру», – добавил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам Алексея Вадатурского, проект по возрождению судостроения для восстановления судоходства по Днепру и Южному Бугу был бы невозможен без международных партнеров, которые доверили свои ресурсы компании. В частности, он напомнил, что в декабре 2016 года «НИБУЛОН» был единственной частной украинской компанией, которая без гарантий со стороны государства получила средства в размере 74 млн долларов США. Соглашение было подписано в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии. Еще 90 млн долларов компания планирует получить до конца года от Международной финансовой корпорации (структура Мирового банка). Средства будут направлены на строительство терминалов и развитие портовой инфраструктуры.

В рамках торжественных мероприятий на территории завода также прошел масштабный круглый стол, посвященный обсуждениям проблем судостроения, развития внутренних водных путей и перспективам развития судостроительно-судоремонтного завода «НИБУЛОН». Его участники сошлись во мнении, что судостроение и водные перевозки – это не прошлое Украины и Николаева, это наше будущее.

Недавно мы публично обсуждали законопроект 2475А с городскими головами Херсона, Черкасс, Канева, Кременчуга, – сообщил А. Сенкевич. – Наш город выступил против того, чтобы внедрять этот законопроект. Я уверен, что если река сейчас не работает, то при создании дополнительной финансовой нагрузки в виде дополнительных налогов, мы окончательно убьем желание инвесторов вкладывать средства в развитие внутреннего водного транспорта. Поэтому совместно с другими городскими головами мы выработали позицию о том, что этот законопроект не должен быть поддержан парламентом.

В свою очередь, Алексей Савченко внес предложение объединить усилия и подготовить обращение в Верховную Раду: «Речь идет и о непомерных портовых и канальных сборах, о чем я сегодня говорил с руководителем АМПУ Вецкагансом. Николаевская область дает ежегодно 129 млн долларов поступлений, но ничего здесь не остается, и с этим надо что-то делать. Нужно перераспределить, чтобы на месте оставалась часть средств от портовых сборов – доллар или 50 центов с тонны. Уменьшить канальный и портовый сборы. В этом направлении мы должны двигаться, иначе ничего не изменится».

По словам заместителя гендиректора «НИБУЛОНа» Андрея Васильева,

проекты законов 2475А и 2712 несут угрозу развитию морской и речной индустрии. Речь идет и о создании ГП «Администрация речных водных путей» по кальке уже давно дискредитировавшего себя ГП «АМПУ» (есть риск, что и эта Администрация может стать зависимой от отдельных финансово-промышленных структур или отдельных олигархов), и о введении речного сбора, подобного которому не найдено ни в одной стране, и об отмене существующего правового режима регулирования каботажных перевозок судами под иностранными флагами (отмене правового режима, который требует от судовладельца под иностранным флагом для осуществления перевозок между портами Украины получать разовое разрешение). «Фактически, последствием принятия таких законопроектов может стать окончательная офшоризация существующего флота Украины, который пока является государственным, обострение безработицы, потому что вряд ли иностранный судовладелец захочет использовать труд украинских моряков и речников. Обострится и проблема с наполнением государственного бюджета за счет неуплаты акцизного сбора с нефтепродуктов. В странах Европы были приняты законы, в связи с которыми каботажные перевозки разрешаются судам, которые зарегистрированы в одной из стран ЕС. То есть Евросоюз защищает свой экономический суверенитет в сфере каботажных перевозок. Нам же авторами этих законопроектов навязывается противоположное непатриотическое решение», – резюмировал Андрей Васильев.

Генеральный директор «НИБУЛОНа» Алексей Вадатурский подчеркнул, что мировое сообщество готово всецело помочь Украине в разработке грамотных законопроектов, которые помогут Украине осуществить прорыв в этой отрасли. Лучшие международные специалисты работают в этом направлении и готовы предоставить такие рекомендации уже к сентябрю. Но, к сожалению, авторы существующих законопроектов не хотят воспринимать мнение независимых экспертов и учитывать мировой опыт.

Сегодня около 50 народных депутатов обратились к Премьер-министру с просьбой разблокировать вопросы дноуглубления Днепра, ремонтов шлюзов, снятия платы за разведение мостов и прохождение шлюзов, как это происходит во всех цивилизованных странах, – сообщил Алексей Вадатурский. – Украина генерирует достаточно средств, чтобы себя уважать и сделать реки привлекательными. Это даст толчок и судостроению.

Представители иностранных посольств считают, что правительство должно активно поддерживать подобные начинания, потому что это один из элементов государственного развития. Однако в Бельгии, например, говорят не о конкуренции разных видов транспорта в логистике, а об их взаимодополняемости. Потому что все взаимосвязано, и здесь нужно думать об эффективности речных перевозок.

Участники круглого стола подчеркнули, что именно в этом и заключается их цель – выработать программу действия для создания честных и прозрачных условий для развития речных перевозок и судостроения.

Законодательные инициативы поддержал и Алексей Савченко, глава Николаевской ОГА. «Именно инициативы «НИБУЛОНа» являются объединяющими, а не разъединяющими громаду. Именно с помощью таких компаний мы построим свободную соборную Украину», – заявил он.