На киевском ипподроме состоялся этап скачек на кубок мэра

На Киевском ипподроме в субботу состоялся очередной этап конных скачек на кубок мэра столицы, во время которых победу завоевал мастер-наездник Юрий ОБЪЕДКОВ на коне Гипноз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, “все почитатели конного спорта в настоящее время выражают глубокую благодарность Киевскому городскому председателю за возрождение ипподрома”.

«За всю историю существования Киевского ипподрома некогда до него не было такого внимания, как сейчас. Я от имени всех коллег благодарю столичного голову за его инициативу. Ипподром ожил и это произошло исключительно благодаря усилиям Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН)», – отметил обладатель кубка мэра Киева.

В перерывах между соревнованиями вручили выигрыши тем, кто делал ставки с помощью SMS.

Кроме того, состоялся розыгрыш призов среди всех, кто приобрел входной билет стоимостью 10 гривен. Им вручили призы – скутеры, телевизоры и плееры.

Также организаторы подготовили шоу-программу при участии звезд украинской эстрады.

Как сообщал УНИАН, под эгидой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО 7 февраля состоялся первый этап конных скачек. Тогда столичная власть заявила о начале нового этапа в жизни столичного ипподрома, который существует с 1969 года.

Кроме того, возобновлена работа тотализатора, а средства, вырученные от игры в тотализатор, направляются не только на возрождение Киевского ипподрома и развитие конного спорта в столице, но и на реализацию благотворительных социальных программ киевской власти, в частности пособия малообеспеченным слоям населения столицы, сообщили в мэрии.