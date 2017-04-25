Мальта укрепляет экономику за счет выдачи ПМЖ за инвестиции

В августе 2015 года правительство Республики Мальта в дополнение к программе получения гражданства за инвестиции Malta Individual Investor Programme (MIIP) запустило новый проект. Malta Residence and Visa Programme (MRVP) — программа получения ПМЖ Мальты за инвестиции — подойдет тем иностранным гражданам, которые не могут иметь двойное гражданство (Украина, Казахстан и пр.), но хотели бы рассматривать Мальту в качестве «запасного аэродрома». Правительство Мальты рассматривает MRVP в качестве альтернативы MIIP также по той причине, что последняя квотирована — рассчитана на конечное число заявителей.

Как отметил в интервью, опубликованном на Forbes.ru, директор программы Roderick Cutajar, главный эффект от MRVP принесет вовлечение в процесс представителей местного бизнес-сообщества. Так как ПМЖ на Мальте требует инвестировать в государственные облигации, приобретать или арендовать недвижимость, то эти процедуры привлекут агентов по недвижимости и специалистов рынка ценных бумаг. Рост местного сообщества стимулирует развитие рынка услуг и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

ПМЖ Мальты — это способ познакомиться с местным культурным наследием и особенностями жизни на средиземноморском острове. Организаторы программы не исключают, что многие из тех, кто имеет статус ПМЖ, впоследствии примут решение о подаче документов для участия в MIIP.

Статус ПМЖ на Мальте позволяет его владельцу без виз посещать любую европейскую страну из числа участников Шенгенского соглашения, а также те страны, которые заключили с Шенгеном договор. Также ПМЖ гарантирует доступ к местному рынку труда и образовательным программам Мальты, которая считается одним из наиболее «продвинутых» центров изучения английского языка.

Для того, чтобы оформить ПМЖ Мальты инвестору на момент подачи заявления должно исполниться 18 лет. Требования к кандидату: отсутствие судимостей, угрозы общественному или государственному порядку страны. Финансовые критерии: 250 тысяч евро инвестиций в гособлигации, аренда или покупка недвижимости, страховка по установленному образцу, оплата административного сбора. Вместе с инвестором в программе могут участвовать члены его семьи: супруга/супруг, дети (в том числе от предыдущих браков) младше 26 лет, зависимые родители, бабушки и дедушки супруги/супруга.

В Украине, Казахстане и России оформлением MRVP занимается компания Иммигрант Инвест — сертифицированный агент с офисом на Мальте, работающий на основании лицензии, выданной правительством Мальты.

Иммигрант Инвест рекомендует заявителям обращаться к услугам официальных агентов с представительством на Мальте. Компании без офиса — это чаще всего посредники, основной заработок которых — комиссия, а это приводит к увеличению суммы сделки.