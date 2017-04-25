Мальта укрепляет экономику за счет выдачи ПМЖ за инвестиции
Летом 2016 года мальтийское правительство начало принимать заявления иностранных граждан, желающих получить ПМЖ Мальты за инвестиции. Программа Malta Residence and Visa Programme (MRVP) призвана стимулировать экономику республики.
В августе 2015 года правительство Республики Мальта в дополнение к программе получения гражданства за инвестиции Malta Individual Investor Programme (MIIP) запустило новый проект. Malta Residence and Visa Programme (MRVP) — программа получения ПМЖ Мальты за инвестиции — подойдет тем иностранным гражданам, которые не могут иметь двойное гражданство (Украина, Казахстан и пр.), но хотели бы рассматривать Мальту в качестве «запасного аэродрома». Правительство Мальты рассматривает MRVP в качестве альтернативы MIIP также по той причине, что последняя квотирована — рассчитана на конечное число заявителей.
Как отметил в интервью, опубликованном на Forbes.ru, директор программы Roderick Cutajar, главный эффект от MRVP принесет вовлечение в процесс представителей местного бизнес-сообщества. Так как ПМЖ на Мальте требует инвестировать в государственные облигации, приобретать или арендовать недвижимость, то эти процедуры привлекут агентов по недвижимости и специалистов рынка ценных бумаг. Рост местного сообщества стимулирует развитие рынка услуг и будет способствовать созданию новых рабочих мест.
ПМЖ Мальты — это способ познакомиться с местным культурным наследием и особенностями жизни на средиземноморском острове. Организаторы программы не исключают, что многие из тех, кто имеет статус ПМЖ, впоследствии примут решение о подаче документов для участия в MIIP.
Статус ПМЖ на Мальте позволяет его владельцу без виз посещать любую европейскую страну из числа участников Шенгенского соглашения, а также те страны, которые заключили с Шенгеном договор. Также ПМЖ гарантирует доступ к местному рынку труда и образовательным программам Мальты, которая считается одним из наиболее «продвинутых» центров изучения английского языка.
Для того, чтобы оформить ПМЖ Мальты инвестору на момент подачи заявления должно исполниться 18 лет. Требования к кандидату: отсутствие судимостей, угрозы общественному или государственному порядку страны. Финансовые критерии: 250 тысяч евро инвестиций в гособлигации, аренда или покупка недвижимости, страховка по установленному образцу, оплата административного сбора. Вместе с инвестором в программе могут участвовать члены его семьи: супруга/супруг, дети (в том числе от предыдущих браков) младше 26 лет, зависимые родители, бабушки и дедушки супруги/супруга.
В Украине, Казахстане и России оформлением MRVP занимается компания Иммигрант Инвест — сертифицированный агент с офисом на Мальте, работающий на основании лицензии, выданной правительством Мальты.
Иммигрант Инвест рекомендует заявителям обращаться к услугам официальных агентов с представительством на Мальте. Компании без офиса — это чаще всего посредники, основной заработок которых — комиссия, а это приводит к увеличению суммы сделки.