Компания "Самгаз" произвела трехмиллионный счетчик газа

27 марта 2017 года компания «Самгаз», ведущий производитель оборудования для измерения и учета газа, изготовила трехмиллионный счетчик газа для бытового использования. Первый миллион изготовлен предприятием в период с 1995 по 2008 год, второй – с 2008 по 2013 год, а третий миллион – с 2013 по 2017 год. Менее четырех лет понадобилось украинскому предприятию «Самгаз», чтобы выпустить очередной миллион счетчиков газа.

Компания «Самгаз», при численности до 100 сотрудников, способна полностью обеспечить потребность национальных потребителей в современных надежных приборах коммерческого учета потребления природного газа – производственные мощности позволяют выпускать до 1 млн приборов с механическим суммирующим устройством в год.

Доверие счетчик газа «Самгаз» заслужил благодаря неоспоримому преимуществу по большинству показателей и техническим характеристикам, которые важны как для поставщиков, так и для потребителей природного газа. Предприятие успешно конкурирует на украинском рынке с основными отечественными и зарубежными производителями.

Андрей Марков, основатель компании «Самгаз»: «За годы существования предприятия мы многократно модернизировали конструкции выпускаемых приборов, список нашей продукции расширился с 3 до 200 позиций. К сборочному производству добавили производственные мощности по изготовлению комплектующих. Хочу отметить, что мы высоко ценим поддержку партнеров, поставщиков и дистрибьюторов в нашей стране и за рубежом».

Игорь Бигун, директор компании «Самгаз»: «К годовщине предприятия мы сделали еще один знаменательный шаг. Совершенствование технологий, аккумулирующих все лучшее из мирового опыта, замена устаревшего оборудования, испытания предполагаемых изменений в конструкции счетчика, комплексные программы, направленные на создание систем стабильной поддержки ответственности за качество продукции и экологической безопасности производства, создание комфортных условий для труда и отдыха персонала – ключевые направления нашей работы. Рассчитываем, что трудом сможем помочь вернуть престиж украинской промышленности, а также доверие потребителей к продукции, изготовленной в стране».

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Дополнительная информация: компания «Самгаз» является ведущим украинским производителем оборудования для измерения и учета газа. Основная продукция компании – бытовые и промышленные счетчики газа ТМ «Самгаз». За годы работы «Самгаз» было изготовлено, установлено и успешно эксплуатируется около 3 миллионов счетчиков газа.